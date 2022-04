Een zilvergrijze Renault is maandagmiddag zwaar beschadigd geraakt bij een kop-staartbotsing op de rijksweg N59 in Zierikzee. De bestuurder is ongedeerd gebleven.

De zilvergrijze auto was door onbekende oorzaak op zijn voorganger gebotst. Omstanders belden gelijk het noodnummer om een ambulance te verzoeken toen ze zagen dat de airbags van de auto uitgeklapt waren. Maar uit een medische controle bleek dat geen van de betrokkenen gewond was geraakt. De zwaar beschadigde auto is afgevoerd door een bergingsbedrijf.