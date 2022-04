Fietsendief op heterdaad betrapt door twee jongens in Renesse.

De vader van een van de jongens had zijn elektrische mountainbike bij het strand geparkeerd. Maar toen hij terugkwam, was de fiets verdwenen. De twee jongens zijn toen in de buurt gaan zoeken. Na even zoeken zagen ze op de Zeelelieweg een zeventienjarige jongen op de fiets rijden. Ze spraken hem aan, maar de fietsendief probeerde te vluchten.

Het lukte de twee jongens om de zeventienjarige verdachte beet te pakken en vast te houden tot de politie was gearriveerd. Agenten hebben de verdachte toen aangehouden en naar het politiebureau gebracht.