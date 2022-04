Suske en Wiske blijven populair, zo weet Hanneke van 't Gilde. Ze staat met haar kraam tijdens de paasdagen op de markt in Middelburg en is tevreden over haar omzet. Ze verkoopt onder andere strips en lp's en vooral zaterdag had ze een hele goede dag. Bij de lp's verkoopt ze vooral hardrock en bij de strips wordt toch het meest gegrepen naar Suske en Wiske. In haar kraam staan de albums op nummer zodat haar klanten weten waar ze moeten zijn als ze nog een of meerdere missen.

Iets verderop staat Mel Morren met een kraam vol antiek, curiosa en brocante. Hij heeft deze zondagmiddag net een mooie Dinky Toy-auto verkocht. Voor hem is de Paasfair ook een familie-uitje want zijn vrouw en dochter staan naast hem met sieraden en stenen. "Dat is leuk om zo samen te doen." Mark van de Velde heeft net een oude polaroid-camera gekocht. "Een beetje afdingen en nu heb ik hem. Ik heb er meer en tijdens feestjes maak ik er foto's mee. Veel mooier dan die selfies." De 89-jarige Roosje van 't Hoge geniet van alles wat ze ziet en de Middelburgse maakt hier en daar ook een praatje. "Voor de gezelligheid." Ze ook met Marinel Hartong die curiosa uit vooral Afrika en Azië verkoopt. "Mooie spullen heeft u." Harton vertelt dat ze graag reist en overal spulletjes vandaan haalt. "Zo heb ik een tijdje terug nog voor 180 kilo uit China gehaald. Om dat op te sturen moet je heel wat papierwerk invullen en moet je een postmedewerker treffen die bereid is je te helpen." Ze is ook trots op de gobelins met portretten van vooral Tibetanen. "Mooi he." En ze wijst op de tassen die ze zelf heeft ontworpen. "Die doen het hier goed in Middelburg."