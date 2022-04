Een automobilist is zaterdagmiddag lichtgewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Domburg. Hij was tegen een lantaarnpaal gereden, waarna zijn auto tegen een hekwerk tot stilstand kwam.

Het ongeval vond plaats rond 11.50 uur. De Duitse automobilist reed vanuit het centrum van Domburg richting Westkapelle, via de Schelpweg. Ter hoogte van vakantiepark Hof Domburg reed hij tegen een lantaarnpaal, die door de impact omviel. De auto kwam tot stilstand tegen het hekwerk van een golfbaan. Een ambulance rukte uit om de man te helpen. De bestuurder is ter plekke behandeld maar hoefde niet naar het ziekenhuis vervoerd te worden. De auto was op een houten paal van de afrastering vast komen te zitten en kon met moeite door een bergingsbedrijf getakeld worden. Medewerkers van het Roompot-vakantiepark, politieagenten en handhavers van de gemeente Veere hebben het verkeer tijdelijk omgeleid.