De brandweer is vrijdag op zaterdagnacht uitgerukt voor een aanhangwagen die in brand stond in de berm bij Zaamslag.

De melding van een mogelijke brand in de berm van de Eendragtweg in Zaamslag kwam binnen rond 00.40 uur. De brandweer kwam er snel achter dat het ging om een aanhangwagen vol met spullen die in brand stond. De brand kon snel geblust worden en de brandweer was binnen een klein uurtje weer terug op de kazerne.