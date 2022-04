Ze gaan amper opvallen, maar een rijtje 'sprieten' langs de Scheldekust gaat een belangrijke rol spelen voor de veiligheid van de scheepvaart.

Tussen Walsoorden en Perkpolder en aan de andere kant bij Waarde noord en zuid komen antennes te staan. Geregeld zijn er in de vaarweg sterke dwarsstromen waar de scheepvaart last van heeft. Door de komst van de antennes kan beter worden gezien waar en wanneer er een sterke dwarsstroom is. Die actuele gegevens worden vervolgens doorgegeven aan loodsen.

Er wordt HF-radar voor gebruikt, oftewel high frequency. Het is de eerste keer in Zeeland dat Rijkswaterstaat dit soort meetapparatuur plaatst. Er komen twaalf ontvangstantennes en twee of vier zendeantennes te staan. Heel veel gaan mensen er niet van merken: het zijn metalen sprieten van slechts een meter of twee hoog. Er komt een hek omheen en er wordt een apparatuurhuisje gebouwd. Rijkswaterstaat zorgt ook voor een informatiebord.

Vanaf half juli worden de werkzaamheden op de drie locaties uitgevoerd en de oplevering staat gepland voor half september. Dan volgt eerst nog een testfase.