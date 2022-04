Bij een ongeval op de Dammenweg - N57 tussen Scharendijke en Ouddorp is een persoon overleden. Een tweede persoon is zwaargewond geraakt. Bij het ongeval waren drie voertuigen betrokken.

De brandweer heeft de inzittenden uit de voertuigen moeten halen. Het ongeluk gebeurde donderdagmiddag rond 17.00 uur. Over de oorzaak van de botsing is nog niets bekend. De politie heeft het ongeval in onderzoek. De N57 tussen Scharendijke en Ouddorp is volledig afgesloten.

Zeeland