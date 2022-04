De politie heeft zes tips ontvangen over de drie jonge daders van de overval op de ALDI aan de Grevelingenstraat in Zierikzee. In het programma Opsporing Verzocht werden dinsdag beelden getoond van de daders.

De supermarkt werd zaterdagavond 29 januari door drie jonge mannen overvallen. Vermoedelijk zijn de overvallers rond de achttien jaar. Tenminste een van hen had een mes bij zich. Gezien het onderzoek nog niet tot arrestaties had geleid, schakelde de politie de hulp van het publiek in. Zo verspreidden ze flyers en werd de zaak behandeld in het programma Opsporing Verzocht. Op dit moment heeft de politie zes tips binnengekregen. Deze worden onderzocht. Weet of vermoed je iets over de overvallers? Geef je tip aan de politie door.