Twaalf gemeenten krijgen de komende drie jaar geld van de provincie voor het organiseren van culturele evenementen. Naar Reimerswaal gaat nul euro.

Niet omdat de gemeente een culturele woestijn zou zijn. "We hebben geen aanvraag ontvangen", zegt gedeputeerde Anita Pijpelink (PvdA, cultuur).

De opzet van de regionale cultuurarrangementen is veranderd. Moesten organisaties voorheen elk jaar geld aanvragen bij de gemeente en de provincie, nu krijgen ze een subsidie voor drie jaar. Vanuit de Abdij gaat het grootste bedrag naar Terneuzen (298.500 euro) en het kleinste naar Kapelle (9750 euro). In totaal is over de komende drie jaar 1,4 miljoen euro verdeeld.

Buiten de boot

Alleen Reimerswaal krijgt niks. Dat komt door de veranderde voorwaarden, legt wethouder Kees Verburg (PvdA, cultuur) uit. Voorheen kreeg Podium Reimerswaal geld uit de cultuurarrangementen, maar voor podia wordt deze subsidieregeling afgebouwd. Dus zag Podium Reimerswaal af van een aanvraag. Festival Dijkrock valt buiten de boot omdat de gemeente daar geen meerjarig subsidiecontract mee heeft en de nieuwe arrangementen beslaan drie jaar.