De 14-jarige jongen die dinsdagavond werd vermist, is in goede gezondheid aangetroffen in België. Dat meldt de politie. Eerder op de dag vroeg de politie Zeeuwen om te kijken naar de in Noord-Brabant woonachtige jongen, omdat het vermoeden bestond dat hij in Zeeland zou verblijven.

Sinds maandag was er al geen contact meer met de jongen geweest. Zijn ouders sloegen 's middags alarm nadat hij niet was thuisgekomen. De jongen bleek die dag ook al niet naar school te zijn geweest.