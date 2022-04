HZ-studenten vinden de weg naar de collegebanken moeilijk terug. Ze zijn zó gewend geraakt aan online lessen, dat de drempel om naar de hogeschool te komen soms hoog is.

"Een deel van onze studenten moet wennen om terug te komen naar de campus. Voor de ene student duurt die 'wenperiode' langer dan voor de ander", legt Joeri Versluis uit, hoofd Dienst Onderwijs bij de HZ. Ook landelijk zijn er zorgen over de opkomst tijdens colleges.

De colleges op de hogeschool worden sinds een paar maanden voor het grootste deel weer fysiek gegeven. "De focus van onze opleidingen is de praktijk. We merken dat studenten zulke lessen beter kunnen volgen in een lokaal, dan via een beeldscherm", vertelt Versluis.

'Wennen aan de drukte'

Het aantal praktijklessen verschilt per studie. Versluis: "De uitdaging is om - per opleiding - een goede balans te maken tussen online en fysiek onderwijs. Praktijkgerichte opleidingen, zoals sportkunde, hebben meer fysieke lessen in hun programma."

De opkomst voor de praktijklessen is lager dan voor de coronapandemie. De HZ kan geen exacte cijfers geven. De reden voor de afwezigheid van studenten verschilt. Versluis: "Sommige leerlingen zijn besmet met corona en zitten in quarantaine. Anderen moeten wennen aan de drukte van de campus. Er zijn ook leerlingen die hun agenda hebben aangepast op het thuisonderwijs. Zij hebben andere ritmes opgebouwd."

Bovendien spelen volle agenda's van studenten een rol. "Voor online onderwijs hoef je de deur niet uit: dat verlaagt de drempel om deel te nemen. We maken het rooster zo, dat studenten niet voor een uurtje heen en weer hoeven te reizen. Dat helpt."