Zeven natuurorganisaties stappen maandag naar de rechter om het kabinet te dwingen de natuur te herstellen in de Voordelta, een Europees beschermd natuurgebied voor de kust van Zeeland en Zuid-Holland. Nederland is wettelijk verplicht de natuur te herstellen in dit gebied, als compensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Daarbij is een groot areaal permanent overstroomde zandbanken met bijbehorende flora en fauna verloren gegaan, bijna 2500 hectare, schrijft NRC.

Tot het herstel van de natuur in het Natura 2000-gebied Voordelta heeft Nederland zich veertien jaar geleden verplicht, maar daar is in de praktijk weinig van terechtgekomen menen de organisaties, waaronder Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds en Vogelbescherming Nederland. De Voordelta is al in 2008 aangewezen als zogenoemd bodembeschermingsgebied, zodat grote vissersschepen het gebied niet meer in mogen varen. De afspraak was destijds dat in een tien keer zo groot gebied als de huidige Tweede Maasvlakte ten minste 10 procent ecologische winst zou worden geboekt, samen dus goed voor 100 procent compensatie.