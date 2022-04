Na ruim een jaar onderhandelen en ettelijke stakingen is er eindelijk een cao voor werknemers in de metaal en techniek. Ze krijgen een gemiddelde loonstijging van 3,2 procent.

Al sinds maart vorig jaar waren er stakingsestafettes in de metaalsector, ook in Zeeland. Zo'n tweehonderd stakingsbereide medewerkers van onder meer scheepsbouwer Damen in Vlissingen, Hollandia Structures in Fijnaart, Gamko in Etten-Leur en van Fokker Elmo en Fokker Techniek in Hoogerheide reden een jaar geleden in Vlissingen door een coronaveilige staakstraat. Vorige maand was er nog een staking in Middelburg met 60 werknemers van tal van metaal- en techniekbedrijven in de provincie, zoals Equans, Croon Wolter & Dros, Spie, TMS, De Feyter, Cegelec, Hoornaerts Machinefabriek, Alamo Group Middelburg en Euro-Mit Staal.

NV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie kwamen gisteren uiteindelijk rond met de meeste werkgevers in de Metaal & Techniek. Alleen werkgeversorganisatie Koninklijke Metaalunie (KMU) is afgehaakt. Als die niet alsnog een cao-akkoord met de bonden sluit, volgen nieuwe acties bij bedrijven die onder de KMU vallen.

Zeeland