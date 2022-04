In het programma Opsporing Verzocht zijn dinsdag beelden getoond van de vermoedelijke dader van een mishandeling in de bioscoop in Vlissingen. Na de uitzending heeft de politie twee tips binnengekregen.

Bij de mishandeling die vorig jaar november plaatsvond, raakten twee vrouwen gewond. De meiden zouden te hard hebben gelachen tijdens de film. De verdachte maakte na afloop in de bioscoopzaal een racistische opmerking tegen één van de meiden en begon vervolgens te slaan. Toen haar vriendin probeerde tussenbeide te komen, kreeg ook zij een mep. De dader is vermoedelijk de man die even later op beeld werd vastgelegd. Het zou volgens de vrouwen gaan om een man met blonde man van rond de dertig met een klein snorretje en blauwe ogen. De politie onderzoekt de tips en roept mensen op zich te melden als ze meer informatie hebben.