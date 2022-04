De gemeente Goes schakelt bewakingscamera's in om het vandalisme rondom het gebouw Grenzeloos Duiken langs de Oosterschelde tussen Wemeldinge en Kattendijke te bestrijden.

Steeds vaker zijn er vandalen actief in en rondom het gebouw Grenzeloos Duiken. Om de vernielingen tegen te gaan, heeft de gemeente een beveiligingscamera ingezet. Verder hebben ze in de omgeving van de duiklocatie gesnoeid zodat de locatie beter in beeld is.

De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) roept duikers op om vandalisme en overlast te melden bij de politie.

Zeeland