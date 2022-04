Havens in de Europese Unie en dus ook de Zeeuwse havens, moeten Russische schepen de toegang gaan verbieden, behalve voor essentiële goederen waaronder voedsel.

De EU-ambassadeurs zijn dat overeengekomen om Rusland te straffen voor de oorlog in Oekraïne meldt het ANP. Later vandaag komt er een toelichting vanuit de EU. Het is nog niet bekend wanneer de sancties ingaan.

Verder kondigde de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, aan dat lidstaten vanaf half augustus geen Russische kolen meer mogen importeren. Tevens worden volgens ingewijden de dochters van president Vladimir Poetin aan de Europese sanctielijst toegevoegd.

Zeeland