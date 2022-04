Het KNMI heeft voor donderdag code geel uitgegeven voor zware windstoten. Vanaf 14.00 uur geldt de waarschuwing onder andere voor Zeeland.

In de ochtend worden eerst in Zuid-Limburg zware windstoten van ongeveer 75 kilometer per uur verwacht. In de middag zullen ook Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Noord-Holland met harde windstoten te maken kunnen krijgen.

Volgens het weerinstituut kunnen het verkeer en buitenactiviteiten last hebben van de weersomstandigheden.

Vorige week nog bleek uit onderzoek van verzekeraar Allianz Direct dat Nederlandse automobilisten niet dol zijn op code geel. Maar liefst vier op de tien automobilisten gaf aan angstig te worden van rijden als het sneeuwt, stormt of hard regent. Een kwart laat bij die weersomstandigheden dan ook de auto staan.