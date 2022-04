Op het strand bij Oranjezon zijn vanmiddag door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) twee bommen tot ontploffing gebracht. Ze waren gevonden in een grasveld nabij de oprit naar de Oesterdam bij Rilland, waar binnenkort een zonnepark komt.

De bommen, twee vijfhonderdponders, zijn overbracht naar het strand bij Oranjezon. Het is aangewezen als springlocatie omdat er daar geen bebouwing is en het er over het algemeen ook rustig is.

Nadat de bommen waren ingegraven in het zand en afgedekt werden ze tot ontploffing gebracht.