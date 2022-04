Dow Benelux in Terneuzen staat in de top-3 van bedrijven in Nederland die het meeste stikstof uitstoten. Het chemiebedrijf bezet de derde plaats.

Alleen Tata Steel IJmuiden en luchthaven Schiphol zorgen voor de uitstoot van nog meer stikstofoxiden. Dat blijkt uit een top-100 die minister Christianne van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) heeft laten opstellen naar aanleiding van vragen van GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet. In de lijst staan nog vier andere bedrijven in Zeeland: kunstmestfabrikant Yara Sluiskil (11de plaats), de Sloecentrale in Vlissingen-Oost (15de plaats), Zeeland Refinery in Vlissingen-Oost (20ste plaats) en Cargill in Sas van Gent (36ste plaats). Van der Wal heeft een aparte top-100 gepubliceerd van bedrijven die ammoniak uitstoten. Daarin staat Yara Sluiskil op de tweede plaats, vlak achter steenwolproducent Rockwool in Roermond. In de lijst staan verder veel veehouderijen, die niet met naam en toenaam worden genoemd. Het gaat onder meer om bedrijven in de gemeenten Schouwen-Duiveland (26ste plaats), Reimerswaal (30ste plaats) en Tholen (78ste plaats).