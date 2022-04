De twee Zeeuwse ziekenhuizen zien nog dagelijks patiënten met corona binnenkomen. Afgelopen week waren het er in totaal 54.

Dat zijn er 10 meer dan in de voorgaande week nieuw werden opgenomen bij Adrz en ZorgSaam.

Het gaat om zowel om mensen die behandeld moeten worden voor corona als om mensen die positief getest zijn op corona maar voor een andere behandeling in het ziekenhuis belanden.

Het aantal mensen dat met een coronabesmetting kwam te overlijden na toe van 7 naar 12.

Ziekenhuis Adrz in Goes nam de afgelopen week 25 mensen op met corona, 5 minder dan de voorgaande week. Maandagochtend lagen 27 mensen met corona in het Goese ziekenhuis; 24 mensen worden behandeld op de verpleegafdeling (voorgaande week ook 24).

Op de intensive care van Adrz liggen 3 patiënten (was 4). Er zijn 8 mensen overleden met corona, twee keer zoveel als de voorgaande week.

Ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen nam de afgelopen week 29 nieuwe patiënten met een coronabesmetting op. Dat zijn er 15 meer ten opzichte van de voorgaande week. Er mochten 21 mensen naar huis en één patiënt ging naar het verpleeghuis. Er overleden 4 patiënten bij ZorgSaam (vorige week 3).

ZorgSaam behandelt nu 7 mensen met corona op de verpleegafdeling. Begin vorige week lagen er 4 patiënten. Op de intensieve zorg lagen maandagochtend, net als een week geleden, geen patiënten met corona.

Naast coronapatiënten hebben de ziekenhuizen ook te maken met mensen die voor influenza behandeld moeten worden. Volgens Adrz is het aantal grieppatiënten niet verder toegenomen de afgelopen dagen.