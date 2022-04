Van Europa mag het, dus kom net als Frankrijk snel over de brug met financiële steun voor de visserij in deze tijden van hoge brandstofprijzen en Brexit.

Die oproep doen visserijorganisaties aan het kabinet. Brussel heeft toestemming gegeven om voedselproducenten te ondersteunen. Per bedrijf mag maximaal 35.000 euro staatssteun worden gegeven ter compensatie van de hoge brandstofrekeningen. De Producentenorganisatie Delta-Zuid, de Nederlandse Vissersbond en VisNed vragen minister Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) werk te maken van de steun. Ze spreken van een 'dramatische toestand'.

Neem een voorbeeld aan Frankrijk, zeggen de drie organisaties. "De Franse vissers zijn al heel snel financieel geholpen. Dat is overigens ook het geval bij de nadeelcompensatie omtrent de Brexit. Dat geld staat al bij de Franse vissers op hun rekening. Onze kottersector vist in dezelfde wateren als de Franse vissers. Hoezo gelijk speelveld? Kunt u zich voorstellen wanneer het omgekeerde zou gebeuren?"

Door de dure gasolie komen veel vissers niet meer uit de kosten. "Veel schepen blijven noodgedwongen binnen, hiermee komt de voedselzekerheid zwaar onder druk te staan."

De drie organisaties uiten in de brief hun ongenoegen over het verlies aan visgronden dat sneller dichterbij komt. "De snellere uitrol van de extra drie windmolenparken komt plotseling 'heel rauw op ons dak'." Ze vragen om financiële steun voor de verduurzaming van de vloot. "Bouwtekeningen liggen daarvoor klaar, maar met dit toekomstperspectief is er geen bank die de deur voor ons open zet."