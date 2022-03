De eerste Oosterscheldekreeft heeft vanmiddag in de visveiling in Colijnsplaat 42.500 euro opgebracht. Het geld is bestemd voor de Maag Lever Darm Stichting.

De kreeft gaat naar Aqua Mossel Triton in Yerseke, dat het hoogste bod deed. Veilingmeester Edwin Evers doneerde zelf ook nog 1000 euro aan de MDL- stichting, waarvan hij ambassadeur is. Zijn moeder heeft darmkanker gehad. "Doe de veiling volgend jaar maar voor de Hartstichting, want ik vond dit heel spannend", grapte de radio-dj, drummer en zanger. De eerste kreeft van het seizoen was vanochtend boven water gehaald door commissaris van de Koning Han Polman.