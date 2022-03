Het Openbaar Ministerie gaat in appèl tegen de vrijlating van twee Oekraïense verdachten, die in eigen land willen mee vechten tegen de Russen.

De twee mannen werden vorig jaar september betrapt toen zij met een zeiljacht vanuit Breskens zestien Albanezen naar Groot-Brittannië probeerden te smokkelden. Sindsdien zaten ze achter de tralies.

In dezelfde zaak bepaalde de rechtbank op 18 maart dat een andere Oekraïense verdachte moest worden vrijgelaten om in zijn vaderland mee te kunnen vechten. Afgelopen maandag stemde de raadkamer in met het verzoek om ook de andere twee verdachten vrij te laten. De mannen hebben onder meer minderjarige kinderen in Oekraïne. Zij willen hen in veiligheid brengen en meehelpen hun land te verdedigen.

Volgens de rechtbank is er sprake is van 'bijzondere en zwaarwegende omstandigheden' en speelt mee dat de behandeling van de strafzaak nog even op zich laat wachten. Het Openbaar Ministerie ziet dat anders en gaat daarom in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank.

De twee verdachte Oekraïners zijn gisteren vrijgelaten.