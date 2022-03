De afgelopen dagen zijn er bij ziekenhuis Adrz in Goes zoveel corona- en grieppatiënten opgenomen dat coronapatiënten zijn overgeplaatst naar ZorgSaam in Terneuzen.

De afgelopen 24 uur is de toestroom van COVID-19- en influenza-patiënten fors toegenomen, laat Adrz weten. Voor het eerst in lange tijd zijn daarom twee patiënten vanuit Goes overgebracht naar Terneuzen. Woensdag opende bij Adrz een twee geïsoleerde afdeling (cohort) voor grieppatiënten ingericht. Er liggen tien mensen met griep bij Adrz. Eén van hen wordt behandeld op de intensive care. Het Adrz telde na de overplaatsing nog dertig coronapatiënten: zevenentwintig op de verpleegafdeling en drie op de intensive care.