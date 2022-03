De 28-jarige P. M. uit Zelzate, die door het Openbaar Ministerie (OM) verantwoordelijk werd gehouden voor een dodelijk verkeersongeval in de Westerscheldetunnel, is daarvan woensdag integraal vrijgesproken. Tegen de Zelzatenaar was een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van een jaar geëist.

Het ongeval gebeurde op 5 juni 2020, toen M. op weg was naar Terneuzen, waar hij destijds woonde. Voor hem reed een auto en dáárvoor een langzaam rijdende tot bijna stilstaande auto, met daarin het latere slachtoffer, een 59-jarige vrouw uit Sluiskil.

De voorganger passeerde de langzaam rijdende auto. M. volgde maar raakte met de rechter voorkant de linker achterkant van haar auto. Een auto heel dicht achter M. reed vol in op de auto van het slachtoffer. In haar vonnis stelt de rechtbank dat het niet duidelijk is geworden waaraan de vrouw is overleden. Was het door de botsing met M.? Was het door de botsing met de tweede auto? Of door een CVA, een beroerte waaraan ze al eerder aan had geleden? Alles bij elkaar waren er te veel fundamentele vragen waarop geen antwoord meer kan worden gegeven en ook was er geen sectie geweest. In juridische zin is het ongeval dus niet aan M. toe te rekenen. Evenmin vindt de rechtbank bewezen dat M. gevaar op de weg heeft veroorzaakt.