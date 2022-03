Terwijl bij ziekenhuis Adrz in Goes weer meer patiënten liggen met een coronabesmetting, heeft ZorgSaam in Terneuzen de afgelopen week minder positief geteste mensen opgenomen.

De afgelopen week werden in totaal 44 Zeeuwen met corona opgenomen, de meesten bij Adrz. Het gaat zowel om mensen die vanwege hun corona-infectie werden opgenomen, als om patiënten die voor een andere behandeling werden opgenomen en positief testten. Adrz zag ook een toename van het aantal mensen dat voor een ernstige griep-infectie wordt behandeld. Ook worstelt het ziekenhuis met de personele bezetting. "Het ziekteverzuim onder medewerkers is nog steeds erg hoog, zodat het puzzelen is om zoveel mogelijk onderzoeken en behandelingen door te kunnen laten gaan", laat een woordvoerder weten. Ziekenhuis Adrz in Goes nam de afgelopen week dertig mensen op met corona, elf meer dan de voorgaande week. Maandagochtend lagen 28 mensen met corona in het Goese ziekenhuis; 24 mensen worden behandeld op de verpleegafdeling (voorgaande week achttien). Op de intensive care liggen net als vorige week vier patiënten. Er zijn vier mensen overleden. Ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen nam de afgelopen week veertien nieuwe patiënten met een coronabesmetting op. Dat zijn er zestien minder ten opzichte van de voorgaande week. Er mochten achttien mensen naar huis en drie gingen er naar het verpleeghuis. Er overleden drie patiënten bij ZorgSaam. ZorgSaam behandelt nu vier mensen met corona op de verpleegafdeling. Begin vorige week lagen er elf patiënten. Op de intensieve zorg lagen maandagochtend geen patiënten met corona (vorige week één).