Een 28-jarige man is gistermiddag aangehouden omdat hij een medewerker van een horecagelegenheid op de Grote Markt in Goes te lijf is gegaan. De man werd agressief nadat hij was weggestuurd omdat hij de rekening niet kon betalen.

Nadat de man werd weggestuurd van het terras, probeerde hij iets verderop bij een andere horecagelegenheid plaats te nemen om verder te drinken. Een medewerker vroeg of de man weg wilde gaan. Daarop gooide hij een volle wijnfles op de grond en mishandelde de medewerker. Een medewerker van een ander etablissement zag het gebeuren en heeft geholpen om de geweldpleger onder bedwang te krijgen. De agressieve gast werd naar binnen meegenomen om te wachten op de politie. Agenten hebben de man vervolgens aangehouden en naar een politiecellencomplex gebracht. De man heeft een verklaring afgelegd en hij is later op de avond in vrijheid gesteld. De verdachte zal zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden.