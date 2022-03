Het opblazen van de Middensluis in Terneuzen heeft nu ook de aandacht getrokken van de landelijke politiek. Tweede Kamerlid Chris Stoffer (SGP) heeft minister Mark Harbers om opheldering gevraagd.

Het opblazen van de sluis had woensdag een gecontroleerde ontploffing moeten zijn, die in de omgeving nauwelijks zou worden gevoeld. In werkelijkheid deed de knal Terneuzen op zijn grondvesten schudden en kwamen er tientallen meldingen van schade binnen. Volgens experts is er twee keer zoveel springstof gebruikt als nodig was.

SGP'er Stoffer heeft bij minister Harbers aan de bel getrokken. Hij wil onder meer weten wat de mogelijke oorzaken zijn van 'het onderschatten van de kracht van de explosie'. Ook vraagt hij hoeveel schade de knal heeft veroorzaakt en op welke wijze gedupeerden worden gecompenseerd.

Verder is hij benieuwd op welke wijze er vooraf is gecommuniceerd met omwonenden in een straal van een kilometer rond de Middensluis. Stoffer is ook benieuwd wat Harbers gaat doen om ervoor te zorgen dat het opblazen van het tweede deel van de sluis zonder problemen gaat verlopen.