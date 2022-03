Het Anti Discriminatie Bureau Zeeland ontving in 2021 meer klachten over gemeenten en gemeentelijke instellingen. De meeste klachten ging echter over coronamaatregelen.

Het ADB ziet de afgelopen jaren een verschuiving van de klachten. "Jarenlang gingen de meeste discriminatiemeldingen over de arbeidsmarkt. In 2020 en 2021 werden meer meldingen gedaan over gemeenten en gemeentelijke instellingen."

Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen racisme en discriminatie (21 maart) bracht het ADB Zeeland zijn jaarverslag uit. Het bureau kreeg minder meldingen binnen dan in 2020, maar meer dan in 2019.

Corona heeft vorig jaar een groot deel van het werk van het Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB) bepaald. Ruim een derde van de meldingen was van mensen die zich door de coronamaatregelen gediscrimineerd voelden. Zij voelden zich vanwege het niet (kunnen) nemen van een vaccinatie buitengesloten toen het coronatoegangsbewijs getoond moest worden, bijvoorbeeld in de horeca.

Maar, zegt het ADB Zeeland, coronamaatregelen vallen niet onder de antidiscriminatiewetgeving. Het ADB meldt in zijn jaarverslag dat 55 van de 140 meldingen betrekking hadden op de coronamaatregelen.

De meeste meldingen (30) kwamen uit Vlissingen. Het was ook de enige gemeente waar sprake was van een toename. Er kwamen de helft minder klachten binnen over discriminatie op grond van ras. Het waren er, net als in 2019, 40. In 2020 waren het liefst 81 klachten. De verklaring hiervoor is het coronalied van Radio10 dat voor veel mensen van Aziatische afkomst als discriminerend werd ervaren.