Het overslagterrein in de haven van Vlissingen is sinds zaterdag aangemerkt als Tijdelijk Militair Object, meldt het ministerie van Defensie. Het terrein wordt dag en nacht bewaakt door de landmacht en de marine.

Deze extra beveiliging is nodig, omdat in de laatste week van maart Amerikaans materieel arriveert in de haven van Vlissingen. Het materieel wordt gebracht door het marineschip Cape Washington en het civiele transportschip Arc Endurance.

Een Amerikaanse landmachtbrigade doet in Oost-Europa mee aan de groteNavo-oefening Defender 22. Defensie levert Host Nation Support (gastlandsteun) en helpt bij het verplaatsen van materieel. De 'doorvoeroperatie' stond al lange tijd gepland, voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak. "Het gaat dus niet om een activiteit in het kader van de verhoogde paraatheid en activiteit van NAVO-troepen", staat in een bericht van Defensie. "Host Nation Support is een bondgenootschappelijke taak voor NAVO-landen. Door deze steun te leveren, toont Nederland zich een betrouwbare partner." Ongeveer 75 Nederlandse militairen leveren een bijdrage.