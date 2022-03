Bij een incident achter de winkel BD Store in het centrum van Middelburg is vanmiddag zeker één persoon gewond geraakt. De politie meldt dat er sprake is geweest van een ontploffing.

De hulpdiensten kregen rond 13.00 uur de melding dat bij een zaak aan de Achter de Houttuinen een explosie had plaatsgevonden en dat hierbij ook iemand letsel had opgelopen. Het bleek om BD Store te gaan. Meerdere ambulances, een traumahelikopter en de brandweer zijn opgeroepen om hulp te verlenen. Kort voor half twee naderde de Rotterdamse traumahelikopter het centrum van Middelburg. Nadat een geschikte landingslocatie was gevonden, landde het traumateam enkele minuten later in de buurt van de rechtbank aan de Kousteensedijk. Het slachtoffer is hier enige tijd later ook naartoe gebracht. Rond 14.15 uur steeg de helikopter met patiënt weer op richting het Erasmusziekenhuis in Rotterdam.

Volgens de politie werd achter de winkel gewerkt met een slijptol. Vonken hebben kennelijk gezorgd voor een ontploffing. Eén persoon is zwaargewond geraakt, zo meldt de politie. Er is op dit moment geen explosiegevaar meer maar een deel van de omgeving is nog wel afgezet. Onder meer het Domburgs Schuitvlot is deels afgesloten.