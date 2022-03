Treinreizigers die in Vlissingen aankomen, kunnen kiezen uit twintig deelfietsen om verder te reizen. Ze staan naast het station en zijn te gebruiken met een app.

Voorheen stonden er ook al verspreid in het stationsgebied een aantal deelfietsen, maar nu zijn ze allemaal verzameld op één plek naast het station, bij de parkeerplaats voor auto's. De deelfietsen worden aangeboden door Promo-Bikey en de Cyclehub. Op sites van die organisaties staat wat de kosten zijn en hoe je ze kunt huren. De gemeente heeft gezorgd voor een herkenbaar punt met bebording en belijning gemaakt.

De nieuwe deelfietslocatie maakt deel uit van de ontwikkeling van het Stationsgebied. Komende periode worden enkele proefprojecten uitgevoerd met verschillende vormen van deelmobiliteit. Ook gaat het gebied over een tijdje op de schop en wordt het opnieuw ingericht. De ontwikkeling van het Stationsgebied is onderdeel van Wind in de Zeilen, het compensatiepakket dat Zeeland en Vlissingen krijgen van het Rijk omdat de marinierskazerne toch niet naar Vlissingen komt.