De politie heeft drie verdachten aangehouden voor de schietpartij die dinsdagavond plaatsvond bij een woning aan de Macarestraat in Serooskerke.

Het conflict, waarbij schoten werden gelost, ontstond dinsdag rond 20.15 uur. Niemand raakte gewond. Het gaat vermoedelijk om een incident in de relationele sfeer.

Agenten kwamen in kogelwerende vesten ter plaatse en hielden iets later twee mannen aan in Vlissingen aan de Nieuwe Vlissingseweg.

De derde verdachte kwam zichzelf melden en is ook aangehouden. Momenteel wordt verder onderzoek gedaan door de politie.