Deze week valt hij bij alle Zeeuwen op de mat, tenzij ze een NEE NEE sticker op de brievenbus hebben: het tijdschrift In Zeeland van de provincie.

Sinds de provincie geen pagina meer heeft in de Zeeuwse weekbladen verschijnt alle informatie uit het provinciehuis online. Dat werkt goed, vindt gedeputeerde Jo-Annes de Bat, maar toch mist er ook iets. "Onze mededelingen gaan via de website en de sociale media, maar we hadden toch de behoefte de Zeeuwen ook iets op papier te bieden."

Dat is In Zeeland geworden, een tijdschrift waarvan de komende twee jaar elk kwartaal een nieuwe editie verschijnt. De eerste aflevering wordt huis-aan-huis bezorgd. Er zit een bon in die mensen kunnen opsturen als ze volgende afleveringen gratis via de post willen ontvangen. Wie de eerste aflevering niet krijgt, kan dat aangeven via de website van de provincie.

Met interviews, reportages, achtergrondverhalen en korte berichten geeft In Zeeland een inkijkje in wat er binnen de muren van de Middelburgse abdij zoal gebeurt. In de eerste aflevering gaat het onder meer over het veranderende klimaat, PFAS in de Westerschelde, Statenlid Hans van Geesbergen en Corine Fontijn, de Zeeuwse lobbyiste in Den Haag.

Na twee jaar wordt geëvalueerd of In Zeeland succesvol genoeg is om mee door te gaan.