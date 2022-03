Zeeuwen zijn het afgelopen jaar meer alcohol gaan drinken, maar het aantal mensen dat te veel drinkt is nog altijd laag. Tot die conclusie komt afkickkliniekwijzer.nl.

Met behulp van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM onderzocht afkickkliniekwijzer.nl waar in ons land sprake is van 'overmatig drankgebruik'. Drankgebruik is zorgwekkend als mannen 21 glazen alcohol per week drinken en vrouwen 14 glazen per week. Een zware drinker is iemand die één keer in de week zes glazen of meer drinkt.

Zeeland is één van de twee provincies (samen met Flevoland) waar het alcoholgebruik licht steeg ten opzichte van het jaar ervoor. Dat gaat in tegen de landelijke trend. Toch scoort Zeeland ondanks deze stijging nog altijd erg laag als het gaat om mensen die te veel drinken. Slechts 5,6 procent van de Zeeuwen is 'overmatig' gebruiker. Landelijk ligt dat percentage op 6,2. De provincie staat daarmee op de één na laatste plaats. Alleen in Flevoland wordt minder gedronken.

Wat verder opvalt in het onderzoek is dat Kapelle het minste aantal 'overmatige' drinkers heeft. De gemeente staat stijf onderaan in de lijst van 350 onderzochte gemeenten.