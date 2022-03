De rechtszaak tegen de 36-jarige Middelburger die word verdacht van de moord op zijn 67-jarige schoonvader Henk Cijsouw uit Biggekerke, is volgende week maandag via een livestream-verbinding te volgen.

De verdachte, Arie van den D. uit Middelburg werd vorig jaar in de boeien geslagen bij de woning van Cijsouw in Biggekerke. Er zou een confrontatie hebben plaatsgevonden waarbij de bewoner met geweld om het leven was gebracht.

De verdachte had een relatie met een dochter van Cijsouw. Het overlijden van Cijsouw zorgde voor een schok in de Walcherse tuinwereld. De man wordt ook verdacht van een poging tot moord op zijn ex-vrouw.

De rechtszaak is volgende week maandag, 14 maart vanaf 9.00 uur te volgen via een livestream. De rechtbank geeft daarmee gehoor aan de wens van de nabestaanden om de zitting op afstand te kunnen volgen.

Aanmelden voor de livestream kan via: bezoekers.zwb@rechtspraak.nl. Het is verboden om beeld- en geluidsopnames te maken van de livestream.