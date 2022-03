In de voormalige mavo in Wissenkerke worden tijdelijk vluchtelingen uit de Oekraïne opgevangen. Eigenaar Rent a Roof heeft aan de gemeente toestemming gevraagd en gekregen.

"Wij hebben wel gezegd dat het tijdelijk is. Het is een humanitaire noodsituatie", zegt burgemeester Loes Meeuwisse van Noord-Beveland. In het gebouw worden vermoedelijk al in de loop van de volgende week gezinnen ondergebracht. De komende dagen wordt het technisch in orde gemaakt en worden de bedden geplaatst. De verwachting is dat er straks 20 tot 25 personen kunnen verblijven.

Het pand in de Julianastraat is door Rent a Roof aangekocht om arbeidsmigranten te huisvesten. Maar omdat er bezwaar is gemaakt tegen dit plan en nog een rechtszaak loopt, stond het nog leeg. De gemeente vindt dat de tijdelijke opvang van mensen uit de Oekraïne los staat van deze rechtszaak. Wel zal Noord-Beveland tijdens de zitting aangeven dat deze toestemming is gegeven.

Los van het initiatief van Rent a Roof is de gemeente ook nog op zoek naar andere locaties waar vluchtelingen terechtkunnen. Er hebben zich nog geen andere eigenaren van panden gemeld die vluchtelingen willen opvangen.