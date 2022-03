Brouwerseiland BV heeft een schadeclaim van 90,2 miljoen euro neergelegd bij de gemeente Schouwen-Duiveland. Vorig jaar dreigde de projectontwikkelaar nog met een claim van 32,5 miljoen euro. Na het inschakelen van een adviesbureau komt Brouwerseiland nu met een verdrievoudiging van dat bedrag.

Initiatiefnemer Matthijs Zeelenberg wil 13 eilanden met maximaal 315 recreatiewoningen bouwen in de Grevelingen, bij de Middelplaathaven. Dat wordt hem, in zijn ogen ten onrechte, onmogelijk gemaakt door de gemeente Schouwen-Duiveland. Op 5 november 2020 ging een meerderheid van de raad niet akkoord met het bestemmingsplan. Brouwerseiland BV tekende daartegen beroep aan. De Raad van State buigt zich 25 april over de zaak.

De miljoenenclaim die de projectontwikkelaar neerlegt, heeft te maken met schade die volgens adviesbureau Overwater Grondbeleid uit Strijen wordt geleden door het gemiste exploitatieresultaat, door alle plannen en onderzoeken die voor niets gemaakt en uitgevoerd zijn en door de gemaakte kosten om schade en aansprakelijkheid te kunnen vaststellen.