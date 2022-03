De afgelopen winter was zeer zacht. In Vlissingen is de temperatuur zelfs geen enkele keer onder het vriespunt gekomen.

De meteorologische winter eindigde maandag. De gemiddelde temperatuur is in Vlissingen uitgekomen op 6,5 graden. Daarmee staat deze winter op de zesde plaats van warmste winters sinds het begin van de metingen in 1906. De allerwarmste waren die van 2007 en 2016, met 7,3 graden. Ook de winters van 1990, 2014 en 2020 waren nóg zachter dan die van dit jaar.

Tussen begin december en eind februari dook de temperatuur in Vlissingen geen enkel moment onder nul. Het koudst werd het nog op Tweede Kerstdag, met 0,2 graden. Het is de derde keer sinds 1906 dat Vlissingen op nul 'vorstdagen' uitkomt. Ook twee jaar geleden en in 2014 gebeurde dat. Ter vergelijking: in de winter van 1963 werden 71 vorstdagen in Vlissingen geteld.

Op de andere twee KNMI-stations kwam de temperatuur deze winter wel onder nul: in Wilhelminadorp negen keer en in Westdorpe veertien keer. De laagste temperatuur werd op 22 december in Westdorpe gemeten: -3,1 graden. Acht dagen later werd daar de hoogste temperatuur genoteerd: 15 graden.

De meeste neerslag viel in Wilhelminadorp: 229 millimeter, aanzienlijk meer dan in Westdorpe (160 millimeter) en Vlissingen (187 millimeter). Dat zijn hoeveelheden die niet uitzonderlijk zijn. Januari was behoorlijk droog, maar dat werd gecompenseerd door veel regen in februari.

De zon liet zich weinig zien, variërend van 209 uur in Westdorpe tot 233 uur in Vlissingen. Den Helder was deze winter nog de zonnigste plek, met 254 uur.