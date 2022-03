Maandagavond stond het provinciehuis in Middelburg in het licht, vanaf morgenavond zijn de ringen van de tv-toren in Goes blauw en geel. Als steuntje in de rug voor Oekraïne.

Van alle kanten kreeg hij vragen, zegt Eddy Beekman van Sticht Licht, de club die de televisietoren op zijn tijd een ander kleurtje geeft. "Toen Rusland de Oekraïne binnenviel, wilden we het gelijk doen, maar zo makkelijk is dat niet. Normaal duurt het vijf dagen voor we toestemming hebben van de eigenaar Sellmex." Dinsdagmiddag kwam het groene licht om de lampen van de televisietoren de kleur te geven van de vlag van Oekraïne.

"Dat betekent dat we met vrijwilligers de toren in moeten om 130 filtertjes over de tl-buizen te schuiven", legt Beekman uit. "Dat is toch al gauw drie uur werk." Het was te kort dag om dat voor vanavond rond te krijgen, dus nu wordt het woensdag.

Sticht Licht wil de tl-buizen graag vervangen door ledverlichting die bediend kan worden met een mobiele telefoon. Dan is een verandering van kleur in een handomdraai geregeld. Beekman: "Dat kost 30.000 euro. Daarvan hebben we inmiddels 21.000 euro binnen, maar we komen dus nog wat tekort." Dat hoopt de stichting binnen te krijgen via donaties, die gedaan kunnen worden via de site.

De Middelburgse abdij was alleen maandagavond blauw-geel, voor de televisietoren mikt Beekman op een week. "Liefst tot Poetin er mee ophoudt. In eerste instantie doen we het een week. Daarna zien we wel hoe het verder hobbelt."