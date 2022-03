Eén voorbijganger kwam maandagavond het Abdijplein in Middelburg op lopen en vroeg zich af wat er aan de hand was. Voor alle andere was het duidelijk, de provincie verklaarde zich solidair met de bevolking van de Oekraïne.

Een avond lang was het provinciehuis uitgelicht in de blauw-gele kleuren van de Oekraïense vlag. De opdracht daarvoor was vertrekt aan Tjoonk, Geluid, Video, Licht. Eerder zette het bedrijf de abdij in oranje licht om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen en in blauw licht om de 75ste verjaardag van de Verenigde Naties te vieren.

"Dit raakt me", zegt eigenaar Henk Tjoonk. "De wereld staat in brand. Niemand wil oorlog, ook in Rusland niet. De gewone bevolking is slachtoffer. Er kwam iemand het plein oplopen die vroeg: 'Wat is dit?' Ik dacht: 'Kijk je geen nieuws of zo?' Hoe kun je zo van de wereld zijn."

Tjoonk GVL kostte het een dag. Tot half elf 's avonds beschenen waterdichte spots de gevel van het provinciehuis. Elders in Nederland waren ook provinciehuizen in blauw-geel licht gehuld. De actie verspreidde zich snel over sociale media. "Wij zijn ook op de tamtam gaan slaan", verklaart Tjoonk. "We hebben een spectaculaire dronefoto gedeeld. Je wil dat zoiets door heel veel mensen gezien wordt. Het is mooi dat we kunnen helpen de mensen bewust te maken van wat er gebeurt."