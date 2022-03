De nieuwe bibliotheek in De Kampanje in Terneuzen opent een week later dan gepland. De eerste openingsdag staat nu gepland op zaterdag 12 maart.

Eerst was de verhuizing al voor oktober gepland, daarna voor Kerst. Eigenlijk zou de gloednieuwe bieb in de binnenstad nu op 5 maart opengaan voor publiek. Een week later, op 11 maart, zou de officiële opening worden verricht. Laatstgenoemde datum staat nog steeds, maar het publiek kan pas een dag later naar binnen. De verhuizing vanaf de oude stek aan de Oostkant vergt wat meer tijd dan was voorzien. Er wordt volop gewerkt in het nieuwe pand van bibliotheek Terneuzen. De boeken en delen van het herbruikbare interieur zijn al verhuisd. De nieuwe kasten en apparatuur worden binnenkort geleverd. De bieb is straks veel meer dan alleen rijen kasten vol met boeken. Zo komt er onder meer ook een Werkplaats, waar bezoekers kunnen kennismaken met moderne technieken, zoals vloggen, bloggen en virtual reality. Zaterdag 12 maart om 10.00 uur gaat de bibliotheek open, tot 12.30 uur. De openingstijden van maandag tot en met vrijdag zijn straks van 10 tot 17.30 uur.