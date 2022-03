In Yerseke is maandagavond brand uitgebroken in een leegstaand zorgcentrum. Het gaat om het voormalige Vredelust aan de Molenlaan.

De brandweer had het vuur rond half tien onder controle. Het gebouw staat al tien jaar leeg. De brandhaard bevond zich in de voormalige keuken van het zorgcentrum. Overal kwam rook uit het gebouw. Omwonenden werd geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Het is de bedoeling dat op de plek een nieuw zorgcentrum komt.