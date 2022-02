Vanaf maandag vaccineert de GGD Zeeland ook op tijdelijke pop-up priklocaties in verschillende gemeenten.

"Veel mensen hebben inmiddels een boosterprik gehad, daarom houden we ons vanaf volgende week weer bezig met een wijkgerichte aanpak van vaccineren. Iedereen (vanaf twaalf jaar en voor de boosterprik vanaf achttien jaar) is zonder afspraak welkom, maar we willen het ook voor mensen die slecht ter been zijn en in de buurt wonen makkelijker maken", aldus de GGD. Zie voor alle locaties, tijden en andere informatie: www.ggdzeelandprikt.nl.