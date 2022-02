Ook in Zeeland leven veel mensen mee met de oorlog in Oekraïne. Op verschillende manieren proberen Zeeuwen hulp of steun te bieden aan Oekraïners. Lees hier hoe ze dat doen.

Hulpgoederen voor Oekraïne stromen binnen op Tholen

"Mensen komen spontaan van alles brengen", vertelt machinehandelaar Kees den Boer uit Tholen. "Ze trekken hun keukenkastjes leeg. Er staan hier al dozen vol aan medicijnen, paracetamol, antibiotica, dat soort dingen. Elon uit Oud-Vossemeer heeft brandbeveiligingsspullen afgeleverd. Het is bizar wat mijn oproepje teweeg brengt onder Zeeuwen."

Den Boer was afgelopen week bij KMK in Polen. Dat is het bedrijf waarvoor hij machines importeert. Zijn 'collega' die de Oosterse markt bedient is een Oekraïner. Die heeft weer contact met Oekraïense strijdkrachten. "Hij heeft een hulplijn vanuit Polen richting Oekraïne opgezet. Geld is niet nodig, dat belandt te vaak op de verkeerde plaats. Met geld kan je niet vechten of iemand verzorgen."

Den Boer zette op zijn Facebook-pagina wat wel nodig is. Een lange lijst met hulpgoederen: verband, watten, pleisters, drukverbanden, traumazwachtels, operatiekleding, T-shirts, trainingsbroeken, pyjama's of ander gemakkelijk zittende kleding voor gewonden en sokken in volwassen maten bijvoorbeeld. Alle goederen zijn in grote hoeveelheden nodig en kunnen worden afgegeven op adres: Kettingdijk 5 in Tholen. Den Boer laat weten dat transport naar Polen en later Oekraïne gezorgd wordt.

Gemeente Tholen hijst de vlag van Oekraïne

Naar aanleiding van verzoeken van gezinnen met familie in Oekraïne werd er in Tholen besloten om de vlag van Oekraïne te hijsen bij het gemeentehuis.

Delta maakt bellen en sms'en naar Oekraïne gratis

Providers Delta en Caiway hebben besloten om bellen en sms'en van en naar Oekraïne de komende twee weken gratis te maken. Dit geldt voor vast en mobiel bellen.

Gemeente Hulst plaatst steunbetuiging Oekraïne op entreeborden

De gemeente Hulst heeft besloten om een bericht te plaatsen op de entreeborden bij invalswegen ter steun van Oekraïne. "Hulst leeft mee met Oekraïne," zullen de borden lezen.

Zeeuws-Vlaming haalt vluchtelingen op aan Pools-Oekraïense grens

De Zeeuws-Vlaamse Andy de Schipper vertrok vanochtend vroeg richting de grens van Polen en Oekraïne om vluchtelingen van de oorlog op te halen; "Je wilt gewoon iets doen."