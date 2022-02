De 24-jarige Middelburgse verdachte in de zaak-Onur blijft nog zeker dertig dagen vastzitten. De raadkamer van de rechtbank in Middelburg heeft zijn voorlopige hechtenis met dertig dagen verlengd.

De man werd donderdag 10 februari in Oost-Souburg aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de schietpartij die donderdag 27 januari plaatsvond op het Geldeloozepad in Goes.

Daarbij raakte de 24-jarige Onur Baglan zwaargewond en overleed nog dezelfde avond. Aan de schietpartij ging waarschijnlijk een ruzie vooraf.