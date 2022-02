Een bestelbus van een pakketdienst heeft woensdagmiddag in Middelburg vlam gevat. De brandweer kon het vuur snel blussen.

De brand werd rond 17.15 uur opgemerkt toen het voertuig over de Elektraweg reed. De chauffeur is gestopt en er was een rookontwikkeling te zien uit de motorkap en later ook in het voertuig.

De pakketten die de bezorger bij zich had konden snel in veiligheid worden gebracht.