Geen anderhalf jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, zoals de officier van justitie tegen de 24-jarige Vlissinger B. L. had geëist, maar een taakstraf van 240 uur, een celstraf van acht dagen (gelijk aan het voorarrest) en 172 dagen voorwaardelijke celstraf als stok achter de deur.

De rechtbank achtte de Vlissinger schuldig aan het hebben van seks met een fysiek weerloos meisje van veertien jaar. Dat gebeurde eind december 2016 in Vlissingen, tijdens een feestje bij het meisje, dat gezegd zou hebben dat ze zestien was.

Tijdens dat feestje waar de drank in ruime mate vloeide zat hij op enig moment met het meisje op de bank en zou ze na wat gevrij en gefriemel seksuele handelingen bij hem hebben verricht. Meer zou er niet zijn gebeurd, maar een vriendinnetje van het weerloze, laveloze en bijna slapende meisje had gezien dat L. met ontbloot onderlijf bovenop haar had gelegen.

L. nam de benen en het meisje had eigenlijk geen flauw benul wat er allemaal was gebeurd. Onderzoek wees echter uit dat L. wel degelijk seks met het meisje had gehad.