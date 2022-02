De Oostkerk in Middelburg ontwikkelt zich meer en meer tot een echte toeristische attractie, zo zegt directeur Leo Hannewijk. "We hadden op topdagen tot zo'n driehonderd bezoekers."

Nu de voltooiing van de verbouwing van de Oostkerk nadert en de coronamaatregelen worden verruimd, wil Hannewijk de bezichtigingen en de rondleidingen door de koepel weer hervatten. De vrijwilligers staan volgens hem te trappelen om bezoekers weer rond te leiden.

Zeker nu twee graven in de Oostkerk door de verbouwing zichtbaar zijn gebleven. Letterlijk en figuurlijk hoogtepunt van de rondleidingen is het uitzicht vanaf het balkon rondom de koepel boven in de Oostkerk.

Hij heeft nu de beschikking over zo'n 25 vrijwilligers die de bezoekers ontvangen en rondleiden. Gezien de verwachte toestroom is hij op zoek naar nog zo'n vijftien mensen die dit vrijwilligerswerk willen doen. De belangrijkste eis die hij stelt aan mensen die dat werk willen doen.

"Ze moeten een verhaal kunnen vertellen." En enige souplesse is volgens hem ook meegenomen voor de mensen die de belangstellenden meenemen naar boven. "Want dat is toch een beetje een sluip-door-kruip-door-route." Hij geeft ook aan dat de vrijwilligers minimaal twee dagdelen per maand beschikbaar moeten zijn. "En ze krijgen van ons een training voordat ze aan de slag gaan."

Hij hoopt ook dat het nog eens zo ver komt dat de Oostkerk, net als de Lange Jan en het stadhuis, wordt uitgelicht. "Deze kerk maakt samen met die gebouwen onderdeel uit van de skyline van Middelburg. Maar als het donker is, zijn die andere gebouwen wel te zien en niet de Oostkerk."