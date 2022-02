Waterschap Scheldestromen handhaaft tot zeker dinsdagmiddag de staat van paraatheid. Dat is nodig vanwege de aanhoudend hoge waterstanden, in combinatie met harde wind.

Afgelopen vrijdag stelde het waterschap dijkbewaking in. Het gaat om de eerste fase, waarbij de situatie op afstand in de gaten wordt gehouden en medewerkers paraat staan. Dijkbewaking geldt als bij Vlissingen de verwachte waterstand 3,30 meter of hoger is. Maandag aan het eind van de middag werd 3,40 meter verwacht.

De schade door de stormen valt naar verhouding nog mee. Wel is bij 't Killetje, ter hoogte van Waterdunen bij Breskens, de glooiing van ingelijmde basaltblokken over een lengte van ongeveer 120 meter weggeslagen of verzakt. Het waterschap voert dinsdag een noodreparatie uit. Ook is een gedeelte van het fietspad bij Kruishoofd (Nieuwvliet) weggespoeld.

De hoeveelheid zandafslag door de stormen blijft beperkt. Op sommige plaatsen heeft de harde wind juist voor extra zand gezorgd. Wel heeft het waterschap zijn handen vol aan het opruimen van omgewaaide bomen en afgewaaide takken op plattelandswegen.